/670762/المغني-السعودي-عبدالله-صالح-يطرح-أتحداك-تعرف-على-كلماتها

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الأغنية الجديدة للفنان السعودي الشاب عبد الله صالح وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية جديدة للمطرب عبد الله صالح

طرح الفنان عبد الله صالح هذه الأغنية متعاوناً في كلماتها مع الشاعر أحمد أشرف المطيري، وألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور، ومكس وماسترينغ حسني أبوزهرة.

وظهر ذلك ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية ذات الطابع السعودي في اللحن والكلمة والإيقاع، وهي من انتاج TAFATEFE MUSIC التي باتت تتبنى الأصوات الجديدة المتمكنة، والتي لديها خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات الجديدة عبر قناتها الرسمية "تا فا تي في"، بأفكارها الجديدة والمبتكرة.

كلمات أغنية أتحداك

أنا مثل الزمن لو روحت ما أرجع بروح وأنت أندفن من قلبي والا أطلع و روح أدفع ثمن الشوق واتوجع وباجر لا تحن ما في أمل نرجع

وأتحداك أتحداك تنساني لا تحلم تجي في يوم تلقاني خلاص يحرم عليك الحب تستاهل أنت البادي اللي باع والجاني

تعاتبنا ومافي فايدة للان تعب قلبي أذى أنا يكفي وجع واحزان رجبتك تنتبهلي زدتلي حرمان تحمل غلطتك ذوق العذاب ألوان

لا تشتاق لا تشتاق لي ممنوع مابي حب يكفيني سهر و دموع خلاص انسى وانا بقسى على قلبك عشان ألقاك بعدي منكسر موجوع