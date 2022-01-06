/670763/وزيرة-التضامن-توجه-بسرعة-التعامل-مع-الحالات-وفحص-البلاغات-الواردة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فريق أطفال وكبار بلامأوي تعامل في جميع المحافظات المستهدفة بالبرنامج مع 286 حالة وبلاغًا خلال شهر ديسمبر الماضي، موجهة الفريق بسرعة التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى وفحص البلاغات الواردة من كافة مصادر الشكاوى والإبلاغ.

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وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الخدمات المقدمة للمواطنين في وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى حالات أخرى تم إرجاعها ودمجها مع أسرها الطبيعية.

فريق أطفال وكبار بلامأوي تعامل مع 286 حالة وبلاغاً .. خلال شهر ديسمبر

وموهت الوزارة إلى انه تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تحويل البعض لجمعيات أهلية لتقديم المساعدات النقدية والعينية بعد إرجاعهم لأسرهم،هذا بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة للبعض منهم، كما رفضت حوالي 43 حالة كافة أوجه المساعدة وفضلت البقاء بالشارع، فقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجهزة المعنية.

وكانت وزارة التضامن قد قامت بإعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلامأوي منذ أكثر من عامين، مع إضافة نوع وحجم التدخلات والمساعدات المقدمة.

والجدير بالذكر أن فريق أطفال وكبار بلامأوي يتلقى البلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي.