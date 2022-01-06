«رحل القلب الحنون».. نجوم الفن يودعون مها أبو عوف بهذه الكلمات

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مها ابو عوف، أيقونة في الفن المصري، وقع نبأ رحيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كالصاعقة على قلوب محبيها من الجماهير والوسط الفني، وانقلبت السوشيال ميديا بصورها مع ٱرفاق العديد من الرسائل المؤثرة لها، والتي تحمل في ثناياه كلمات الشكر والتقدير لما قدمته من أعمال خالدة ومبدعة في مسيرتها.

ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير بعد رسائل النجوم لمها أبو عوف بعد رحيلها عن عمر يناهز 65 عاما.

«أصبحت الأيام ثقيلة»..إسعاد يونس تفتتح النعي بهذه الكلمات

كان الفنانة القديرة إسعاد يونس أولى النجوم الذين قدموا رسالة لمؤثرة وذات قيمة للفنانة الراحلة مها أبو عوف فكتب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وداعا صديقتي و حبيبتي و عشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقى من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب".

تامر حسني وحمادة هلال

كما نعاها الفنان تامر حسني والفنان حمادة هلال مقدمين الدعاء لها بالرحمة، فقال الأول: «إنا لله وإنا إليه راجعون لوفاة الفنانة مها ابو عوف نسألكم الدعاء و الفاتحة»، أما هن حمادة هلال فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء لله في الفنانة مها ابو عوف ربنا يرحمها و يغفرلها».

أحمد فهمي يدعو لمها أبو عوف بالرحمة والمغفرة

فيما نعي أحمد فهمي الفنانة الراحلة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة النجمة مها أبوعوف.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

محمود البيزاوي

وكتب الفنان محمود البزاوي أيضًا عبر «فيسبوك»: «ألف رحمه ونور على الاستاذة مها أبو عوف .. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

عمرو عرفة وشريف مدكور

وكتب المخرج عمرو عرفة مرفقا صورة الفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "الحنون.. أم شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحة مها_ابو_عوف"

بينما الإعلامي شريف مدكور كتب: "في الجنة ان شاء الله".

هاني رمزي لمها أبو عوف: «هتوحشينا»

وكتب هاني رمزي عبر موقع انستجرام: "الله يرحمك يا مها هتوحشينا قوى عزائى لأسرتك ولكل محبينك مها_ابو_عوف".

دنيا عبد العزيز

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالفنانة الراحلة وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون ، الفنانة مها بو عوف في ذمة الله، الدعاء لها بالرحمة، وسلميلي على الغالين".

الراقصة دينا ورسالتها لمها أبو عوف

ونشرت دينا أيضا صورة لها وعلقت قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون مها_أبو_عوف في ذمة الله اللهم ارحمها و اغفرلها و اسكنها فسيح جناتك".

أشرف ذكي ينعي مها ابو عوف بهذه الكلمات

وكان لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي دور في تقديم العزاء للفنان مها ابو عوف فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "البقاء لله الفنانة الجميلة مها أبو عوف".

إيهاب فهمي يشارك في دفتر عزاء مها أبو عوف

وكتب الفنان إيهاب فهمي: "البقاء لله في الفنانة الغالية مها أبو عوف".

السيرة الذاتية الراحلة مها أبو عوف

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا «معجونا بخلطة فنية» وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة (فور إم) في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.

آخر أعمال مها أبو عوف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة مها أبوعوف مسلسل «الحرير المخملي»، بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، أحمد وفيق، سامي مغاوري، دنيا عبدالعزيز، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق.