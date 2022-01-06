/670767/الزراعة-تستجيب-لطلب-النائب-أيمن-محسب-بشأن-حل-أزمة-الأسمدة-وتفعيل-الكارت-الذكى-للفلاح

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تلقيه خطاب من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول طلب الإحاطة الذي تقدم به ، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، و عدم التوزيع العادل للحصص مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.

وجاء في الخطاب:" بشأن كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة بشأن تعليمات صرف الأسمدة للموسم الشتوي 2022/2021 وتطبيق منظومة كارت الفلاح علي مستوي الجمهوريه، فإن الهيئة ليس لديها مانع من صرف حصة الأسمدة للأراضي التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية وذلك لتسهيل الإجراءات حفاظا على الزراعات الشتوية ولزياده الإنتاجية على أن يتم مراجعة الموقف المالي والقانوني لكافة المساحات إعتباراً من الموسم الصيفي 2022 وفي ضوء التنسيق والتعاون بين جهات الدولة المختلفة وتحقيقا للصالح العام ".

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من جانبه، أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسرعة الاستجابة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبت فى هذا الأمر، خاصة وأنه يتعلق بقطاع حيوي ومن أهم القطاعات على مستوى الجمهورية، وله دور كبير فى توفير الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي لما له من أهمية وتأثير مباشر على الصناعة المصرية.

الزراعة تستجيب لطلب النائب أيمن محسب بشأن حل أزمة الأسمدة وتفعيل الكارت الذكى للفلاح

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم القطاع الزراعي يساهم بقوة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تكبد الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 التى تعتبر الزراعة ركنا أساسيا من أركانها، متابعا:" في حال الإخفاق من قبل الجهات التنفيذية نشير لذلك ولكن في حال الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين علينا ان نضع هذا لنعطي كل ذي حق حقه