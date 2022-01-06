الإنتاج الحربى: مستعدون للتعاون مع سنغافورة فى الذكاء الاصطناعى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، سفير دولة سنغافورة لدى مصر Dominic Goh، يرافقه كين تن سكرتير أول للشؤون السياسية، ويوجينورين يوجارجا مستشار بسفارة سنغافورة وذلك بمقر مركز النظم بمدينة السلام.





جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالإنفتاح للتعاون مع كل الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف مجالات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.

تم الترحيب بسفير سنغافورة والوفد المرافق له، وقدم المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب عرضا عن المركز استعرض خلاله تاريخ نشأة المركز والإمكانيات الفنية والبشرية والتكنولوجية للمركز، كما تم إبراز دور المركز فى المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة موضحا أن المركز يعمل على 6 مشروعات فى مجال التحول الرقمى تضم (منظومات أرشفة وإدارة بطاقات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وتتبع الأدوية، والحجر الزراعى، ومنظومة لوزارة القوى العاملة، ومنظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح).

وأعرب محروس عن استعداد مركز نظم المعلومات والحواسب للتعاون مع دولة سنغافورة فى عدد من المجالات منها " تكنولوجيا المعلومات – التحول الرقمى – الذكاء الاصطناعى".

وأشاد Dominic Goh سفير دولة سنغافورة لدى مصر بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى وصولا للتصدير للخارج.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب.

واتفق الطرفان على تبادل الزيارات للأطقم الفنية للمركز والشركات التى تعمل فى مجالات مماثلة فى دولة سنغافورة للتعرف على إمكانيات الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.