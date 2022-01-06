دمياط تحصد جائزة مدن التعلم .. حصاد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة، حول أنشطة وإنجازات اللجنة الوطنية خلال عام 2021.





أشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه خلال عام 2021 تم تشكيل عشرة لجان نوعية متخصصة تابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وهى لجان: (البرنامج والميزانية – الهدف الرابع – التربية – الثقافة – الآثار – الاتصالات والمعلومات – الشباب – العلوم الطبيعية والتكنولوجيا – الإنسان والمحيط الحيوى – العلوم الاجتماعية والإنسانية)، وتهدف هذه اللجان إلى دراسة ومتابعة المشروعات، وتعظيم الاستفادة من البرامج والأنشطة التى تخص المنظمات الثلاث (اليونسكو – الألكسو –الإيسيسكو).

وذلك طبقًا لرؤية مصر 2030 فى إطار الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، ووفقًا لبرنامج وميزانية كل منظمة، فضلاً عن وضع المقترحات التى تهتم بها جمهورية مصر العربية فى المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وكذلك تقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، والحفاظ على العلاقات مع اللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.

ولفت التقرير، إلى فوز مصر بمنصب نائب الرئيس باجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح عام 2021، كما فازت مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، فضلاً عن فوز مصر بالمركزين الأول والثانى لجائزة الشباب العربى، وفوز جامعة عين شمس بجائزة "كونفوشيوس" لمحو الأمية، بالإضافة إلى استضافة مصر المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية بجامعة الجلالة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وكذلك أعمال المجلس التنفيذى "الدورة الـ42"، والمؤتمر العام "الدورة الـ14" لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية وتشريف عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إضافة إلى تنظيم المشاورات الإقليمية الخاصة بمسودة الذكاء الاصطناعى، والتى أطلقتها منظمة اليونسكو للدول الأعضاء.

وأضاف التقرير، قيام اللجنة الوطنية عام 2021 بتنفيذ بعض المشاريع بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، حيث نظمت اللجنة المشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى المنطقة العربية"، وورشة عمل بعنوان "بناء قدرات مسئولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من "SDG4"، ودورة تدريبية (افتراضيًا) فى مجال تكنولوجيا الفوتونيات للخريجين والباحثين الأفارقة، ومشروع تطوير البنية التحتية للمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقى الرقمى من أجل التنمية المستدامة"، ومشروع بناء القدرات على المستوى الوطنى لتطوير الآليات لتفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى، ومشروع التنوع الثقافى والتراث غير المادى من أجل الحوار والتنوع والتنمية.