التأمين على المصريين بالخارج.. الهجرة توضح السن والمدة والشروط

جدة - نرمين السيد - وقالت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى تصريحات اليوم الخميس، إن هذا التأمين هو الأول من نوعه وتم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصرى للتأمين وكافة الجهات المعنية لإتمامه وتطبيقه بشكل نهائى، حيث تم بدء تطبيقه بداية من الأول من يناير الجارى ويغطى حالات الوفاة سواء بحادث أو وفاة طبيعية.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر لاتحاد المصريين فى أوروبا، لاهتمامهم واستجابتهم ونقل استفسارات المصريين بالخارج وخصوصا المصريين فى أوروبا، بشأن التأمين على المصريين بالخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة.

من جانبهم، أشاد اتحاد المصريين فى أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذى كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن، مثمنون جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لدعمهم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام.

وأضاف البيان أن وزارة الهجرة تواصلت مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج للرد على استفسارات اتحاد المصريين فى أوروبا، حيث تمثلت الاستفسارات والإجابات الخاصة بها فيما يلى:

ورد فى الشروط أنه لا يغيب الشخص أكثر من 90 يوما خارج البلاد وذلك لا ينطبق إلا على فئة قليلة جدا، فهل هناك تفسير لهذا البند؟

إن هذا الشرط فى وثيقة السفر التى تصدر مع جواز السفر، وليست وثيقة العاملين بالخارج.

مطلوب ضمن الشروط تقديم تصريح العمل وغالبية المصريين بأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا مهاجرين، فهل من الممكن أن نضع كلمة مهاجر بدلا من تصريح العمل؟

يمكن إصدار الوثيقة بدون إدراج رقم تصريح العمل، فيمكن للمهاجرين إصدار وثيقة خاصة بهم.

فى حالة الوفاة، كم من الوقت يستغرق لإنهاء الإجراءات الإدارية لصرف التأمين علما بضرورة نقل الجثمان سريعا؟

بمجرد تقديم المستندات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التأمين ونقل الجثمان.

غالبية المهاجرين تجاوز سنهم 65 عاما، فهل من الممكن رفع سن مستحقى الوثيقة مع رفع سعر التأمين؟

من الممكن زيادة السن الذى تقوم الوثيقة بتغطيته، عقب دراسة الأمر وموافقة الجهات المعنية.

هل يجوز الجمع بين هذه الوثيقة والوثيقة التى تصدرها مصلحة الجوازات عند تجديد جواز السفر أم أن هناك اختلاف بينهما؟

يمكن الجمع بينهما، حيث إن الأصل أن يتم الجمع بين الوثيقتين، لأن وثيقة الجوازات تغطى النفقات الطبية فى حالة المرض الطارئ أو الحوادث، أما وثيقة تأمين العاملين بالخارج فتغطى الوفاة بحادث ونقل الجثمان إلى أرض الوطن سواء فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث.

هل الشروط المعلنة هى كل الشروط التى تحكم الوثيقة أم أن هناك شروطا أخرى؟

لا يوجد شروط غير معلنة بخلاف ما ورد بالوثيقة.