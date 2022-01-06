جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، والجهات المعنية.
وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات: (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحى – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعى – المجمعات الزراعية)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. الانتهاء من أعمال شبكة الانحدار للصرف بقرية الشيخ تمى بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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