لرفع كفاءة العاملين.. «القوى العاملة» تنظم ندوة الإصلاح الإدارى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز إعلام شرق التابع لهيئة الاستعلامات المصرية، ندوة عن الإصلاح الإدارى تحت عنوان: "الإصلاح الإدارى بين الواقع والمأمول"، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة.





واستعرض ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية واقع الجهاز الإدارى فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، متناولا واقع الجهاز الإدارى للدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية فى 2014 وحتى اليوم مرورا بالواقع الحالى والتطور غير المسبوق الذى شهدته أروقة الجهاز الإدارى من إصلاحات يشهد لها القاصى والدانى فى جميع المجالات وصولا إلى استشراف المستقبل المستهدف من خلال عدة محاور أساسية تطرق إليها الحديث بالندوة منها: المبادئ الحاكمة للإصلاح الإدارى، ومتطلبات الإصلاح الإدارى وفقا للمدى الزمنى.

كما تطرق الحديث إلي أهداف الإصلاح الإدارى من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة، ورفع قدرات العنصر البشرى، والعمل على بناء فريق عمل قوى قادر على قيادة قاطرة الإصلاح والتطوير.

شهد الندوة حسام حافظ من مركز إعلام شرق ممثلا عن فاتن بهلول مديرة المركز، والسيد عثمان مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ولفيف من مديرى الإدارات الفنية، وأدارها صفاء فوزى مدير المكتب الفنى للمديرية.

وعقب المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات بالمديرية على آليات الإصلاح، والتطبيق طبقا للظروف، والامكانيات المتاحة وكيفية استخدام الرقمنة والميكنة فى الوضع الحالى، وآلية ربط العمل بالميكنه لتسهيل أداء العمل ورفع الكفاءة، شارحا تجربة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى الإصلاح الإدارى خلال الفترة الأخيرة والتى أدت إلى أن تتبوأ الإسكندرية مكانة متقدمة فى هذا المجال.

وتناولت مى مطاع مدير بحوث العمالة تطوير العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى ولمساعدة كافة الفئات وطبقا لتوجيه الدولة للتنمية المستدامة ودورها الفعال فى عملية الإصلاح لتوصيل الخدمات المطلوبة بالجودة المتميزة التى ترضى جمهور المتعاملين مع المديرية.

وقد أشاد الحضور بأهمية الإصلاح الإدارى، وأوصت الندوة بضرورة إقامة المزيد من هذه الندوات والدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل العاملين لكل ما هو جديد بهدف الوصول إلى الإصلاح الإدارى المستهدف فى رؤية مصر 2030.