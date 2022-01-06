جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة نظمت برنامجا ثقافيا مكثفا لمحو الأمية، فى إطار جهود الدولة لرفع المستوى الثقافى والفكرى والقضاء على الأمية فى القرى التابعة للبرنامج الرئاسى "حياة كريمة"، وذلك طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوقاف دمياط تنظم برنامجا توعويا للقضاء على الأمية بقرى «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.