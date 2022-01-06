وزيرة البيئة تتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وزيرة البيئة تدعو قداسة البابا لدعم حماية البيئة والمشاركة فى استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27

البابا تواضروس يؤكد دعمه لحماية البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد مؤكدة ان الشعب المصرى نسيج واحد، يجمعهم وطن وآمال واحدة فى بناء مصر المستقبل على مر العصور، متمنية من الله ان يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وقد تناول اللقاء أهمية دمج الابعاد البيئية فى حياة المواطن للمشاركة فى الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية خاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وهو ما يحتاج الى تضافر الجميع يدأ واحدة لحمايتها هو ما تعمل الوزارة على تحقيقة وخاصة مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 متمنيه دعم قداسة البابا لجهود الوزارة فى ذلك الشأن .

وتقدم البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزيرة البيئة على حضورها لمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لمصر بالتوفيق في مؤتمر تغير المناخ القادم آخر العام ، مؤكداً على دعمه لحماية البيئة ، قد تطرق اللقاء لتوثيق التعاون بين الوزارة والكنيسة فيما يخص حملات رفع الوعى البيئى والتدريب لحماية البيئة استكمالا لدور الكنيسة فى هذا الشأن.