مركز معلومات الوزراء: توافر 64.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا لتطعيم المواطنين

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف تضمن بيان أسبوعي بأحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد، وأعلى الدول إصابة حول العالم، وآخر المستجدات حول لقاحات كورونا محليًّا وعالميًّا.
وتضمن الإنفوجراف، توريد 122 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمصر، وتوافر 64.8 مليون جرعة لتطعيم المواطنين.
وبين الإنفوجراف أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغت 389454 مصابين، وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 323913، وبلغت إجمالي الوفيات 21863.
وحول الوضع الوبائي في العالم، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر الدول المسجلة للإصابات بفيروس كورونا، وجاءت فرنسا في المركز الثاني، ثم المملكة المتحدة.
وأشار الإنفوجراف، إلى تقديم 9.29 مليار جرعة من لقاحات كورونا للتطعيم في 184 دولة حول العالم، لافتا إلى أن معدل التطعيم اليومي العالمي ضد الفيروس بلغ 35 مليون جرعة.
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