رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا يهنيء قداسة البابا تواضروس بأعياد...

وجه الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا ورئيس المسار المقدس المصري الايطالي ، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، متمنيًا لمصر كل الخير والازدهار والسلامة . وأعرب الدكتور عيسي اسكندر عن أطيب تمنياته لقداسة البابا تواضروس ولأقباط مصر بوافر الصحة والسعادة، ولوطننا الحبيب بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن.

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