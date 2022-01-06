وزير التنمية المحلية يهنئ الأخوة الأقباط من العاملين بالوزارة والمحافظات بعيد الميلاد...

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بخالص التهنئة إلي الأخوة المسيحيين العاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية والقطاعات التابعة لها ، وجميع العاملين بدواوين عموم المحافظات والإدارة المحلية وذلك بمناسبة حلول " عيد الميلاد المجيد" أعاده الله عليكم جميعاً وعلي مصرنا الغالية بالخير والتقدم والإزدهار تحت قيادة السيد الـرئيس عبدالفتاح السيسي .

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