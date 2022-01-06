/670775/إستمرار-التوزيع-بمشروع-تربية-البط-بمراكز-ومدن-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل .

مشيراً إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذه لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها .

إستمرار التوزيع بمشروع تربية البط بمراكز ومدن البحيرة

لافتاً أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة ٥ مليون جنية للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الإنتظار .

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق .

مشيراً أنه تم توزيع 900 طائر على 45 مستفيد بمدينه حوش عيسى ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 49 ألف و360 طائر على إجمالي 2468مستفيد .

والمشروع يهدف إلى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم ٢٠ بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية .

ويتم إختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع ١٥٠٠ جنية لكل سيدة قيمة شراء ٢٠ بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال ٣ شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور .