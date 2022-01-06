/670777/اصابة-٤-طلاب-في-انقلاب-ميكروباص-ببني-سويف

اصيب 4 طلاب ، فى حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص ، بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف بمركز ، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفي ببا المركزي.

مدير امن بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم دائرة مركز ببا، نتج عنه اصابة 4 أشخاص.

أسماء المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع بسياراتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي، وهم:«اسماء عماد ابراهيم 19 سنة،مصابة اشتباه كسر بالساق اليمني، علاء حجازي شحاته 29 سنة،مصاب اشتباة كسر بالساق اليمني، محمد رضا احمد 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، صديقه خالد كمال 20 سنة،مصابة بحالة اغماء» جميعهم طلاب مقيمين مركز الفشن.

تم نقلهم إلي مستشفي ببا المركزي وجري اسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة،وحرر محضر بالحادث وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانوية والادارية.

أسباب حوادث الطرق

وننقل لكم تقريرا عن أسباب حوادث الطرق، حيث أشار إلى أن أنواع الحوادث المروريّة تختلف هذه الحوادث في الشكل ونوع التصادم؛ فقد يكون الحادث بين مركبتين، وقد يكون بين مركبةٍ وإنسان وذلك بأن تدهس المركبة أحد المشاة في الطريق العام، وقد يكون بين المركبة المتحرّكة على الشارع العام وإحدى المركبات المتوقِّفة على الشارع العام:

1. عدم الالتزام بقواعد السير المُقرّرة، مثل السرعة الزائدة، أو التجاوز الخاطئ.

2. التعب والإرهاق: قد يُسبّب سهو أو نوم السائق أثناء قيادته للمركبة على الشارع العام حادثًا خطيرًا.

3. انشغال السائق أثناء القيادة، بأن ينشغل السائق عن القيادة إمّا مع أحد الركّاب معه، أو بالهاتف.

4. المركبة غير مهيأة؛ حيث يكون خلل في المركبة إمّا بالعجلات أو المحرّك، أو في جسم المركبة.

5. الطقس؛ حيث يُعدّ من أهم الأسباب الرئيسية، فقد يكون ماطرًا فيؤدّي إلى حدوث الانزلاقات أو تشكل الضباب؛ حيث يحجب الرؤيا عن السائق.

6. الطريق العام: المنحدرات الخطيرة، وأعمال الحفريات على جانب الطريق العام، والطريق غير المعبّد، ووجود حفر في الطريق جميعها تسبّب الحوادث؛ حيث تؤدّي هذه العوامل إلى تَغيّر مسار المركبة، وعدم السيطرة عليها.