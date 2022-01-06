محافظ قنا يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث أشرف الداودى محافظ قنا ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى والانبا شاروبيم أسقف قنا والأنبا تكلا أسقف دشنا.





وجاء نص البرقية كالتالى: "يطيب لى أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة قنا بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء والتقدم".

كما قدم محافظ قنا التهنئة للمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذى هو عيد للمصريين جميعا مؤكدا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة التى يتميز بها الشعب المصرى، مؤكدا أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم تعد تعبيرا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك المصريين.