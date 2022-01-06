افتتاح أعمال تجديد 3 ملاعب بمراكز شباب فى الغربية بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحلة الكبرى تشهد تنفيذ عدد من المشروعات فى كل القطاعات الخدمية والتنموية من أجل عودة قلعة الصناعة الكبرى إلى عهدها المنشود.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الغربية صباح اليوم الخميس 5 مشروعات فى قطاعى الشباب والرياضة والصرف الصحى داخل مركز المحلة، بحضور النائب محمود الشامى، والنائب عمرو السعيد، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقام المحافظ بافتتاح محطة "محيى الدين سعد" للصرف الصحى بحى ثان المحلة الكبرى، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من رئيس الجهاز عن خطوات إنشاء المحطة والتى تم إنشاؤها بتكلفة 45 مليون جنيه، وتتكون من محطة رفع، خط طرد بطول 2670 م/ ط، بقطر 450 مليمترا، وشبكة انحدار بطول 13 كم لتخدم 160 ألف نسمة من أهالى المحلة بطاقة استيعابية 16000 متر مكعب يوميا.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح محطة الصرف الصحى بقرية ديرب هاشم، والتى تم إنشاؤها بتكلفة 40 مليون جنيه لتخدم 10000 نسمة، والتى تصب فى محطة رفع المشتل من خلال خط طرد بطول 1200 متر.

وأوضح المحافظ أن الغربية تحتل المركز الأول بين المحافظات فى تغطية القرى والعزب بمياه الشرب، إلى جانب سعى الدولة بكل قوة لتغطية كافة القرى والعزب بخدمات الصرف الصحى، حيث تم إنفاق مليار ونصف مليون جنيه على مدار 15 عاما لتوصيل خدمات الصرف الصحى بمدينة المحلة فقط، كما تم تغطية 43 قرية من إجمالى 58 قرية، إلى جانب 66 عزبة من إجمالى 352 عزبة، وسيتم تغطية الباقى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما افتتح الدكتور طارق رحمى أعمال تجديد ثلاث ملاعب بمراكز شباب بتكلفة 3 ملايين جنيه، حيث تمت أعمال (إحلال وتجديد ملعب سامول الخماسى والمقام على مساحة 1056 مترا مربعا، وإحلال وتجديد ملعب دمتنو السباعى والمقام على مساحة 3095 مترا مربعا، وملعب كفر دمتنو الخماسى الذى تم إحلاله وتجديده على مساحة 607 أمتار مربع).

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ اصطفاف معدات حى ثان المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتى شاركت فى رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئة التى تعرضت لها المحافظة فى بداية الأسبوع الجارى.

رافق المحافظ خلال جولته حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، وعلاء النمر رئيس حى أول المحلة.