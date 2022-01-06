وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة ان الشعب المصرى نسيج واحد، يجمعهم وطن وآمال واحدة فى بناء مصر المستقبل على مر العصور، متمنية من الله ان يمتعه بموفور الصحة والعافية.





وتناول اللقاء أهمية دمج الأبعاد البيئية فى حياة المواطن للمشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية خاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وهو ما يحتاج الى تضافر الجميع يدأ واحدة لحمايتها هو ما تعمل الوزارة على تحقيقة وخصوصا مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 متمنيه دعم قداسة البابا لجهود الوزارة فى ذلك الشأن. وتقدم البابا تواضروس الثانى بالشكر لوزيرة البيئة على حضورها لمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لمصر بالتوفيق فى مؤتمر تغير المناخ القادم آخر العام، مؤكدا على دعمه لحماية البيئة، قد تطرق اللقاء لتوثيق التعاون بين الوزارة والكنيسة فيما يخص حملات رفع الوعى البيئى والتدريب لحماية البيئة استكمالا لدور الكنيسة فى هذا الشأن.

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