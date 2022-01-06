محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.





وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدا أن الإحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان. وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد. كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة. كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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