محافظ المنيا: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات «حياة كريمة» فى 192 قرية

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، عن الانتهاء من أعمال شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الشيخ تمى التابعة لمركز ابوقرقاص، موجها شركتى الغاز الطبيعى والاتصالات بإعداد المقايسات اللازمة للبدء فى تنفيذ الأعمال وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، والجهات المعنية.

وأكد القاضى، أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مشيرا إلى ان الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات: (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحى – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعى – المجمعات الزراعية)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.