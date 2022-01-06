وقف أى فعاليات تقتضى الحضور بالمدارس الفنية الثانوية خلال امتحانات النقل

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الثانوية الفنية وقف إقامة أى برامج تدريبية وفعاليات تقتضى حضور الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء فترة امتحانات النقل العملية والنظرية المقرر انطلاقها يناير الجارى، وحتى نهاية الامتحانات، على أن يتم استئناف هذه التدريبات بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.







وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024. وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 فى تبنى استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات. وأوضحت الوزارة، أن تطوير المناهج يتم عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.

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