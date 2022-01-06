صحة دمياط تغلق أكاديميات وهمية تمنح شهادات طبية فى مجال التمريض

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور سيد عبدالجواد فى بيان اليوم الخميس أن اللجنة أغلقت بمشاركة المجلس المحلى بفارسكور أكاديمية بفارسكور لإدعائها منح دبلومات معتمدة للتمريض والعلاج الطبيعى، كما قامت بالتنسيق مع جهاز التعمير بدمياط الجديدة بتنفيذ الغلق والتشميع لأكاديمية بدمياط الجديدة لمزاولتها العمل دون ترخيص وإعطاء نشاط تعليمى ودبلومات للفئات الطبية والتمريض والعلاج الطبيعى.
وناشدت مديرية الصحة بدمياط المواطنين بضرورة الإطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهذه القائمة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى.
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