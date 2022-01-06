آثار عين شمس تعقد لقاءً لطلابها للتعريف بتعليمات الامتحانات

جدة - نرمين السيد - شارك فى تنظيم اللقاء وحدة الجودة ووحدة القياس والتقويم وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية، الدكتور حسام طنطاوى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وحسام حسنى أمين الكلية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والادارية.

واستهل الدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية اللقاء بكلمة حثت فيها الطلاب على الإلتزام أثناء الامتحانات بالإجراءات الاحترازية.

وأشار عميد الكلية إلى أنه لن يسمح بدخول الإمتحانات إلا بعد التأكد من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعتمدة وفقًا لقرارات الجامعة فى هذا الصدد، كما أجرى حوارًا وديًا مع طلاب الكلية لطمأنتهم والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة لراحتهم وتأديتهم الامتحانات فى سلاسة ويسر.

ثم تحدث الدكتور حسام طنطاوى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، مُشيرًا إلى أن إدارة الكلية فى سبيل توفير الأجواء المناسبة لامتحانات الطلاب شكلت عدة لجان، منها واحدة للسير، وأخرى للإعداد والتنظيم، وثالثة لأوراق الأسئلة والإجابة، ورابعًا للمراقبة والملاحظة، وخامسة للرصد، وسادسة للتحقيقات والشؤون القانونية، وسابعة للخدمات.

وحرص حسام حسنى أمين الكلية، على بيان الإجراءات التى تتضافر أغلب إدارات الكلية ووحداتها فى تقديمها للطلاب حرصا على سلامتهم طوال فترة الامتحانات.

وفى كلمة الدكتور نوال جابر رئيس كنترول المستوى الأول التعليمات الواجب على الطلاب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد الامتحانات، خاصة ما يتعلق بالحضور قبل اللجنة بوقت كاف، والجلوس فى المكان المخصص لكل طالب داخل اللجنة، والحرص على التوقيع فى كشوف الحضور، والهدوء التام وعدم إصطحاب اجهزة الموبايل وشددت على ان من يضبط معه أى من وسائل حفظ المادة العلمية ذلك سوف يتعرض للمسائلة القانونية.

وتحدثت الدكتور نورا محمد حسين نائب مدير وحدة الجودة بالكلية عن كيفية إستعداد الطلاب للإمتحانات موضحة أن الإستعداد الذهنى والنفسى للامتحان هو العامل الأهم خلال تلك الفترة التى يعانى فيها الكثير من الطلاب من القلق والتوتر مما يؤثر على تحصيلهم الدراسى وأدائهم أثناء الامتحان، وأشارت نائب مدير وحدة الجودة إلى أن النوم الجيد، والتغذية السليمة، وكذلك ممارسة النشاط البدنى، والبعد عن المشتتات، وأخذ قسط كافى من الراحة أثناء المذاكرة، وكذلك ممارسة تمارين التنفس وشرب كميات كافية من الماء، تساعد وبشكل كبير فى إحتفاظ الطلاب بهدوئهم ومنحهم مزيد من الثقة بالنفس وكذلك عمل عقولهم بنشاط أكبر، مما ينعكس بصورة إيجابية على تحقيق أفضل أداء يوم الامتحان.

وواصلت الدكتور غادة فايد مدير وحدة القياس والتقويم الحديث عن "فن التعامل مع الامتحان" مبينة أنواع الطلاب فى الامتحان، انواع الاسئلة وكيفية الإجابة على كل منها، والإجراءات التى يقوم بها الطالب لتهيئة نفسه قبل الامتحان، الطريقة المثلى للإجابة على الامتحان وذلك بعرض كل الخطوات الواجب اتباعها قبل الاجابه وأثناء الإجابة وبعدها، وأيضًا بعد الامتحان، وأنهت اللقاء بتوزيع رسائل إيجابية فى اوراق مطوية على الطلاب تحثهم فيها على النجاح والتفوق.