القوى العاملة: تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات ضمان مصريين بالأردن خلال...

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان في الأردن، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تحويل وتحصيل معاشات الضمان الاجتماعي بلغت 89 مليونا و217 ألفا و108 دولارات أي ما يوازي 443 مليونا و349 ألفًا و230 جنيها مصريا تقريبا، وذلك خلال 2021.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول، وشملت 60 ألفا و970 دولارا أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقريبا نتيجة حل الشكاوى.

وأضاف أن المستحقات شملت أيضا 15 مليونا و901 ألف و164 دولارا أي ما يعادل 249 مليونا و12 ألفا و230 جنيها مصريا تقريبا قيمة تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية، بالإضافة إلى 12 مليونا و345 ألفا و944 دولارا أي ما يعادل 193 مليونا و337 ألف جنيه مصري تقريبا تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ10 آلاف و319 مواطنا مصريا غادروا الأردن نهائيا.

من جهته.. أوضح طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال 2021 - أن المكتب تمكن من حصد الكثير من الإنجازات خلال العام المنصرم تمثلت في 267 فرصة عمل تم التصديق عليها، كما بلغت فرص الاستقدام بعقد عمل جديد التي تم مراجعتها والتصديق عليها من الوزارة القوى العاملة 25 ألفاً و351 فرصة عمل، فضلا عن 44 فرصة عمل تم توفيرها من خلال المكتب.

ولفت إلى أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 98 شكوى عمالية مباشرة من العمال، تم تسوية 46 شكوى منها وديا، و52 تم إحالتها إلى المستشار القانوني وإلى وزارة العمل وتم حلها، فضلا عن 114 شكوى عمالية تنوعت ما بين مستحقات عمالية ومستحقات الضمان الاجتماعي أرسلت من الوزارة وتم بحثها بالكامل، فضلا عن القيام بنحو 193 زيارة ميدانية للجهات الحكومية المعنية، والمنشآت وأصحاب الأعمال ولقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و14 ألفا و380 استشارة واستفسارا ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف تم حلها جميعا.

وأكد أنه تم استعادة تحويل المعاشات الشهرية لـ89 شهادة استحقاق رواتب تقاعدية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن مستحقيها المتواجدين داخل مصر ، والاستعلام عن 175 مواطن متوفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للورثة، فضلا عن استرداد جوازات سفر محتجزة لدى أصحاب العمل لـ 71 عاملا مصريا.

وأشار إلى أن المكتب قام بإصدار 195 شهادة مستثمر لتسهيل الخروج من الأردن والعودة مع أسر المستثمرين، و844 شهادة طلاب لتسهيل الخروج من الأردن وعودة الأم وأبنائها الذين يعيشون في كنفها، فضلا عن 374 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل للسيدات.

وتابع أن المكتب يقوم بشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين بالأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم وضرورة استخراج تصريح عمل ساري المفعول.