/670784/صحة-البحيرة-إحالة-173 -طفلا-لإجراء-الفحوصات-التأكيدية-للامراض-الوراثية

صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، انه تم فحص ٣ آلاف و ٦٢٣ من الأطفال حديثي الولادة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها بالمحافظة في بداية سبتمبر ٢٠٢١ وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي خالِ من مسببات الإعاقة.

صحة البحيرة إحالة 173 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية للامراض الوراثية

واكد وكيل الوزارة انه تم الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، كمرحلة أولى ضمن المبادرة.

والأمراض الـ ١٩ التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

و يتم الفحص من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، الذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة

وقد تم إحالة 173 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية منذ إطلاق المبادرة.

واشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة أنه تم تخصيص مركزين بالمركز الطبي بعزبة سعد بدمنهور ومستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بأبو حمص لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز التى تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.