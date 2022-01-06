/670792/محافظ-بورسعيد-يهنئ-البابا-تواضروس-الثاني-والانبا-تادرس-بعيد-الميلاد-المجيد

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أسمى معاني التهنئة القلبية، لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والانبا تادرس مطران بورسعيد وللإخوة الأقباط بجمهورية مصر العربية عامة و أبناء محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة عيد الميلادالمجيد، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بمزيد من الخير والرخاء والأمن والأمان، في عهد رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائما يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش في الوطن الواحد، مما يساهم في نهضة الدولة وتقدمها.

وأضاف محافظ بورسعيد أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى فى مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي .

محافظ بورسعيد يهنئ البابا تواضروس الثاني والانبا تادرس بعيد الميلاد المجيد

ودعا محافظ بورسعيد أن يكون العام الجديد عام رخاء وتنمية وتقدم على مصرنا الحبيبة، وأن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار و ان يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الازدهار والتنمية.

و سوف يقوم محافظ بورسعيد بالمرور علي عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد على ان تبدأ الجولة من الكنيسة الانجيلية في تمام الثامنة مساءا يعقبها كنيسة مريم العذراء بشارع محمد علي يعقبها كنيسة ماري مرقص بمدينة بورفواد التجمع أمام الكنيسة الانجيلية.