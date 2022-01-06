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آخر أخبار سفاح الإسماعيلية ، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمًا نهائيًا على عبدالرحمن نظمي، الشهير بسفاح الإسماعيلية، بالإعدام شنقًا بعد قيامه بذبح مواطن بإحدى الميادين وشروعه فى قتل آخرين.

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ووفقًا لنص الحكم على سفاح الإسماعيلية، فإنه قد صُدر تجاهه حكمًا نهائيًا بالإعدام بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية، شوقي علام.

آخر أخبار سفاح الإسماعيلية.. الحكم بالإعدام على دبور

ويأتي تطلع المواطنون إلى معرفة آخر أخبار سفاح الإسماعيلية، بعد 65 يومًا من المذبحة المريعة التى قام بها، حيث ذبح مواطنًا أمام المارة، وهو ما كان محل غضب ملايين المصريين نتيجة لبشاعة الحادث.

هذا وخلال جلسة النطق بالحكم يوم 9 ديسمبر الماضي، كان ممثل النيابة العامة قد طالب توقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه جرائمم قتل والشروع فى قتل وحيازته أسلحة بيضاء بدون السماح أو مسوغ قانوني.

تعرف على آخر أخبار سفاح الإسماعيلية

ومن محبسه الضيق وجه سفاح الإسماعيلية رسالة إلى أسرته تتضمن الدعاء له، والعمل على تسديد مديوناته، كما أرسل سلامة إلى أخوته وعائلته طالبًا مسامحته.

ووفقًا لما جاء فى تصريحات محامي الجاني (سفاح الإسماعيلية) فإنه يحق الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من الحكم، سواء كان ذلك من قبل دفاع المتهم أو النيابة العامة.

ووفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يحق لمحكمة النقض الحق فى تأييد حكم الإعدام أو إعادة القضية إلى المحكمة الجنائية، لتعاد محاكمته من جديد.