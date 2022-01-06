معلومات عن عمر المنزلاوي زوج مها أبو عوف

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تُعد مها ابو عوف، أيقونة الفن المصري، وقع نبأ رحيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم، كالصاعقة على قلوب محبيها من الجماهير والوسط الفني، تعرف على الحياة الزوجية التى لم يعرف عنها أحد أولهم عمر خورشيد واخرهم رجل الاعمال عمر المنزلاوي.

دوت الخليج

قصة حب فراقها الموت المفاجاة

وقعت مها في حب خورشيد مبكرا، وحدث الزواج في 1981، ومثل كل امرأة تمنت الإنجاب وتكوين عائلة، لكن القدر لم يمنحها هذه الأمنية، إذ حملت بالفعل ولم يستقر الجنين وحدث الإجهاض.

وعندما أرادت تكرار الأمر، رحل عمر خورشد عن الحياة في 29 مايو 1981، ومات في حادث سيارة غامض، وأصيبت مها أبو عوف وقتها بالصدمة، ووقفت أسرتها بجانبها حتى تستوعب ما حدث.

مها ابو عوف تتزوج للمرة الثانية بعد 13 سنة أختفاء

تزوجت الفنانة الراحلة من زوج لم يظهر الساحة الفنية، ولكن حققت حلم الامومة، عندما أنجبت من زوجها الثاني ابنها شريف بعد فترة امتدت إلى 15 سنة.

عمر المنزلاوي الزوج الثالث والاخير

بعد فترة من إنجابها لابنها شريف أنفصلت مها ابو عوف من زوجها الثانى بنفس طريقة الزواج التى لم يعلم بها أحد، ولكن بعد مرور الوقت تعرف على رجل الاعمال الكبير عمر المنزلاوي، الذي يعمل في مجال الاستثمار.

ولد عمر المنزلاوي عام 1953، ويبلغ 68 سنة، لم يظهر على الشاشة الفنية وامام الكاميرات، وهذا يبدو ان الحياة الاسرية للفنانة الراحلة تعتبرها خصوصيتها ولا تشارك بها أحد من جمهورها.

مها أبو عوف من عائلة فنية

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا "معجونا بخلطة فنية" وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة "فور إم" في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.

وفاة مها ابو عوف

رحلت عن عالمنا، صباح الخميس، الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، وأصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.