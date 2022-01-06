/670781/بيراميدز-يعلن-التشكيل-لمواجهة-البنك-الأهلي-الودية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة البنك الأهلي الودية التي تقام اليوم الخميس، بملعب الدفاع الجوي، في إطار الإعداد لخوض مواجهات كأس الرابطة والبداية أمام الاتحاد السكندري في بداية المشوار يوم ١٢ يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدي - عماد ميهوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

وخاض بيراميدز بالأمس ودية أمام منتخب الكونغو وفاز بهدف دون مقابل سجله عمر جابر من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

أكد محمود وادي على الفوز لبيراميدز بالمباراة، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية خاطئة من محمد بسام لتصل إلى رمضان صبحي، ليمر من المدافع ويهديها إلى الفلسطيني.