حسن الرداد يحتفل ويرقص مع غادة عادل وإيمي في حالة حزن.. الجمهور يعترض

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نشر الفنان حسن الرداد على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوم 3 يناير الجار فديو له وهو يرقص هو وغادة عادل وعبد الرحمن توتا، الذين شاركاه بطولة مسرحيته الجديدة في نص الليل، المأخوذة عن كتاب للراحل الكبير أيمن بهجت قمر.

دوت الخليج ترصد أخبار أبطال مسرحية في نص الليل

انتهاء عرض مسرحية في نص الليل

ضمن فاعليات موسم الرياض.. تم عرض مسرحية "في نص الليل" التي قدمها أيمن بهجت قمر عن كتاب ألفه والده الراحل بهجت قمر، وقام ببطولتها حسن الرداد، غادة عادل، ريم مصطفى وعبد الحمن توتا.

هذا العرض المسرحي هو أول خطوة إنتاجية لشركة ABK media pro. Bahgat Kamar التي أنشأها أيمن بهجت قمر وإنجي عبد الحافظ، وأيضًا أو إخراج مسرحي للمخرج عمرو عرفة.

أحتفال النجوم بنهاية عرض مسرحية في نصف الليل

ونشر معظم أفراد فريق عمل مسرحية في نص الليل فيديوهات وصور لهم وهم يحتفلون بانتهاء العرض، على مواقع التواصل المختلفة، منهم أيمن بهجت قمر الذي نشر فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" للنجوم وهم يحتفلون، وكتب عليه:" الحمد لله اتممنا المهمه بنجاح وقدمنا عمل مختلف"،

وقدم الشكر لكل اللذين دعموه ودعموا هذا العمل حتى يصل لما رأه الناس، وقال:"بجد شكرا للمستشار تركي ال الشيخ وياريت نكون كنا عند حسن ظنه.. شكرا لهيئة الترفيه المحترمه وشركة صله والاستاذ عدنان كيال" وأضاف "شكرا لكل اخواتنا العاملين بمسرح محمد العلي. شكرا لأخويا وحبببي وصديق عمري حماده اسماعيل Hamada Ismael ❤. شكرا لكل الفنانين اللي وقفوا جنبنا انا وانجي وقدمنا اول انتاج لينا وعملنا عمل يليق بأسماء مبدعينه وحقيقي ربنا جمعنا بأجمل واجدع ناس.وان شاء الله انتظرونا في القاهره وفي كل الدول العربيه بإذن الله.. مسرحية "في نص الليل" تجربه هتفضل من أحب التجارب لقلبي ❤ Angie Abdel Hafez".

فيديو رقص حسن الرداد وغادة عادل

نشر حسن الرداد على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوم الثلاثاء الماضي، فيديو له هو وغادة عادل وتوتا يرقصون في أحد غرف المسرح أحتفالًا بعرض في نص الليل، وهذا الفيديو أثار ضجة كبيرة بسبب رقسيهما معًا، ورغم أنه دائمًا ما يحب الرقص تعبيرًا عن الفرح، ويظهر هذا في أفلامه، إلا أن رقصه مع غادة عادل، في نفس الفترة التي تنتشر أخبار عن توتر العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وإحتمالية إنفصالهم، أعطى للموضوع بعدًا آخر، وجعل الجمهور يتعجب من رقصه واحتفالاته، في نفس الوقت التي تنشر فيه زوجته على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها عن حزنها وضيقها الشديد هذه الأيام، وظهورها بالحجاب وصورها في مناسك العمرة.