وفاة والد شيكو بعد صراع مع المرض

أعلن المطرب الشعبي شريف يسري المعروف بلقب "شيكو" وفاة والده، بعد صراع مع المرض.
دوت الخليج
وفاة والد الفنان شريف يسري
واعلن شيكو عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن وفاة والده قائلاً: " ابويا مات دلوقتي الله يرحمه ويغفر له، دعواتكم ليه بالرحمه".
شيكو يتاثر بوفاة والدته
أعلن المطرب الشعبي المصري شريف يسري المعروف بلقب "شيكو" وفاة والدته، بعد أيام من استغاثته بأصدقائه ومعارفه لنجدتها.
ونشر "شيكو" مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" منهارا بالبكاء، قائلا: "محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت".
وتعاطف المغردون والمدونون مع "شيكو" وتضامنوا معه عبر صفحته، وحرص جمهوره وأصدقاؤه من الوسط الفني على مواساته.
وكان المطرب الشعبي المصري قد نشر مؤخرا فيديو له عبر "فيسبوك" وهو داخل سيارته وكان يستغيث بأي شخص لإنقاذ والدته المسنة التي يشتبه بإصابتها بكورونا.
وكشف "شيكو" عن تهرب الجميع منه بعد علمهم بالأمر خوفا من انتقال الفيروس إليهم، قائلا: "أعمل إيه؟ أمي بتموت مني ومش لاقي حد يساعدني.. وكله بيهرب مني، أبوس رجليكم وقّفوا جنبي".
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