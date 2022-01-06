/670790/النائب-علاء-قريطم-الرئيس-السيسي-أحيا-صناعة-الغزل-والنسيج-مرة-أخرى-قبل-إندثارها

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعا أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحيم المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، والتي أدت إلي توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات نفذت إلي السوق المحلي بطرق غير شرعية.

دوت الخليج

وقال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه تم التقدم بعدد من طلبات الاحاطة العديدة بلجنة الصناعة متعلقة بصناعة الغزل النسيج:" قائلا طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، هدفها وطني ولكنها بلا نتيجة فعلية ".

علاء قريطم: صناعة الغزل والنسيج كانت رائدة في خمسينيات القرن الماضي

ونوه النائب علاء قريطم أن صناعة الغزل والنسيج في خمسينيات القرن الماضي كان الصناعة الرائدة في مصر، واصفا إياها :" كانت بترول مصر".

وتابع النائب علاء قريطم أن الرئيس السيسي أحيا هذه الصناعة مرة اخرى عن طريق توجيهاته المستمرة بإعادة تطوير هذه الصناعة والمعدات اللازمة لها، إضافة إلى الدعم المالي.

وأكمل:" لولا أن أحيا الرئيس السيسي هذه الصناعة لانتهت منذ فترة، ولكن يجب ان يكون هناك تعاون من الاجهزة الحكومية ودعم قرارات القيادة السياسية، بالعمل والاجتهاد".

وتابع:" صناعة الغزل والنسيج تتحكم في عدد من الصناعات الهامة، إضافة إلى انها قادرة على توفير العديد من فرص العمل، لذلك الاهتمام بها امر بالغ الأهمية".