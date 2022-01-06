/670791/تحرير-٢٦٤٩-محضر-اسواق-ومخابز-وإصدار-٩٢٧٨-بطاقة-تموينية-مستجد-وبدل-تالف-وفاقد-بالبحيرة

تحرير ٢٦٤٩ محضر اسواق ومخابز وإصدار ٩٢٧٨ بطاقة تموينية مستجد وبدل تالف وفاقد بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٦٤٩محضراً متنوع عبارة عن ١٤٣٥ محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة- سجل- عدم وجود ميزان.

كما تم تحرير ١٢١٤ محضر نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات- عدم تقديم ميزانية.

بالإضافة إلى تحرير ٢٦ محضر للمواد البترولية وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار ٩٢٧٨ - ٨٣٣٤ بطاقة بدل تالف وفاقد ، ٩٤٤ مستجد وفصل اجتماعى.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للإشتراطات المقررة والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين .