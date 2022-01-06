/670793/قوى-عاملة-النواب-توصي-بنقل-موظفي-الجهاز-الإداري-للدولة-المنتدبين-لأكثر-من-4-سنوات-بدرجاتهم

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها، مساء أمس الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، إلى كل من رئيس الوزاء، وزير القوى العاملة ، وزير المالية، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية ، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري للدولة المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم لتحقيق الاستقرار الأسري وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفة على أكمل وجه.

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وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال مناقشة طلب الإحاطة: إنه يوجد عدد كبير من الموظفين المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة إلى هيئات أخرى، ومن وزارة إلى وزارة منذ أكثر من عامين حتى أربع سنوات، وبعد السنة الرابعة يتم رفض الندب، بالرغم أن هؤلاء المنتدبين تم استقرارهم في هذة الأماكن أسرياً ، وكذلك يوجد منتدبين منذ عام 2016 وحتى الآن لم يتم نقلهم بدرجاتهم.

وقالت عضو مجلس النواب، على سبيل المثال: يوجد منتدبين من أسيوط إلى القاهرة واستقرارهم في القاهرة أسرياً، فهل من المعقول أن يتم رجوعهم إلى أسيوط مرة أخرى ؟ وكيف يحدث هذا بعد الاستقرار ؟

قوى عاملة النواب توصي بنقل موظفي الجهاز الإداري للدولة المنتدبين لأكثر من 4 سنوات بدرجاتهم

وطالبت النائبة بتتفيذ قرار وزير المالية، بأن يتم نقل الموظف الذي تم ندبه مدة أربع سنوات بدرجته إلى مكان ندبه حتى يتحقق الاستقرار العائلي والأسري لهؤلاء المنتدبين وأداء مهام عملهم على أكمل وجه.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أن لجنة القوى العاملة، أوصت في نهاية الاجتماع بأن كل من مر عليه ٤ سنوات انتداب يتم نقله بالدرجة فوراً بعد التسجيل على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منصة المنتدبين، وتم الموافقة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .