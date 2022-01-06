«الشباب» تنظم معكسر «الرياضة فى بلاد الفيروز» بدهب وسانت كاترين

جدة - نرمين السيد - تنظم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة معسكرا رياضيا ترفيهيا تحت عنوان "الرياضة فى بلاد الفيروز" Yalla Camp، خلال الفترة من 2 حتى 16 فبراير المقبل بمدينتى "سانت كاترين" و"دهب" بمحافظة جنوب سيناء.





ويتضمن برنامج المعكسر زيارة مجموعة من المعالم السياسية والأثرية حيث صعود جبل موسى وزيارة دير القديسة كاترين وبئر موسى وشجرة العليقة المقدسة بدير سانت كاترين، والتخييم فى محمية اللاجون بدهب وزيارة جبل الطويلات ومحمية أبو جالوم والبلو هول ومحمية البلولاجون والوادى الملون وغيرها من المعالم، إضافة إلى ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة فى ألعاب القوى (مضمار كامل لألعاب القوى-كروس فيت)، وألعاب الرماية (قوس وسهم-حرب الأقواس)، وكرة قدم شاطئية وكرة طائرة شاطئية، وتسلق الجبال، وألعاب بحرية (وين سيرف-كايت سيرف-براسيلينج)، وتقدم الوزارة جوائز مالية للفائزين بأول 5 مراكز تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وينقسم المعسكر إلى 3 أفواج، الأول فى الفترة من 2 حتى 6 فبراير، والثانى خلال المدة من 7 حتى 11 فبراير، والفوج الثالث من 12 حتى 16 فبراير المقبل، وتقوم الوزارة بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية على جميع المشاركين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شروط الاشتراك فى المعكسرات منها أن يتراوح أعمار المشاركين من 18 حتى 35 عاما، وإجراء أى تعديل أو تبديل فى برنامج الزيارة وأماكن الإقامة حسب توجيهات مسئولى هيئة الإشراف فى ضوء الأوضاع الاستثنائية الراهنة، والالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد فى الحافلات والتجمعات المغلقة.

وطرحت وزارة الشباب والرياضة كافة تفاصيل المعكسرات وقيمة الاشتراك ووسائل الاتصال للاستفسار واستمارة التسجيل للمشاركة عبر المنصات الإليكترونية للوزارة "البوابة الاليكترونية لوزارة الشباب والرياضة، الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى".

ويأتى ذلك فى ضوء البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتعريف شباب مصر بأبرز المعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها البلاد، وتنشيطا للسياحة الداخلية، فضلا عن التشجيع على ممارسة الرياضية لأدوارها الإيجابية على التكوين الصحى والبدنى للفرد، وسعيا من الوزارة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع.