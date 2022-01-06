غدا.. وزيرا الأوقاف والنقل والمفتى يفتتحون مسجد الأربعين بالمنصورة

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وتستقبل قرية سلكا غدا، عددا من كبار المسؤولين لإعادة افتتاح مسجد الأربعين بالقرية، وذلك بعد إعادة تجديده بالكامل.
وقال الدكتور سيد عيسى، إنه من المقرر أن يشهد إعادة افتتاح المسجد، وآداء صلاة الجمعة به حشد كبير من المسؤولين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.
وأضاف عيسى أنه من المقرر أن يتم نقل شعائر صلاة الجمعة عبر القنوات الفضائية وأثير إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الشيخ محمد حامد السلكاوى سيكون قارئا لقرآن الجمعة.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد كلف الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة، حيث يدور موضوع خطبة الجمعة حول "العمل شرف"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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