عاجل - السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وذلك للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يذكر أن خالد عبدالعال محافظ القاهرة شارك نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس. وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدا أن الإحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

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