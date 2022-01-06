عاجل - السيسى يهنئ البابا تواضروس: وحدتنا الوطنية ركيزتنا للتنمية والتقدم

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية كما يلى..

"قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسرنى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة.

واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكى أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط فى مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر هى مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين ابنائه على مر التاريخ، فرسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هى ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطنى لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامى وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته، فالوطن فى حاجة إلى تضافر جهود جميع ابنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين.

أدعو الله تعالى أن يرعى مصر وأن يحفظ أهلها وأن ينعم عليهم بدوام الأمن والرقى والازدهار، ومع بدء العام الجديد اتمنى لجميع الأخوة الأقباط عام ملىء بالنجاح والتوفيق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم ولمصرنا العزيزة ولكل ابنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء، مع أطيب تمنياتى وكل عام وانتم بخير".

كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، معربا عن امنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، وداعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.