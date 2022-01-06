المجلس القومي للمرأة ينعي الفنانة المصرية مها أبو عوف

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الفنانة المصرية مها أبو عوف التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر فنانة قديرة كالفنانة مها ابو عوف كانت مخلصة لفنها ، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الموسيقية والتلفزيونية والسينمائية المتميزة ، مشيرة انها تركت لنا رصيد فني ثري ومتنوع ، لافتة الى ان اعمالها الفنية ستظل علامة مضيئة في تاريخها الفني . وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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