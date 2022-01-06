/670795/جامعة-سوهاج-تستعد-لنيل-شهادة-الايزو-للمرة-الـ-4-على-التوالي

عُقد اليوم في جامعة سوهاج اجتماع الأمانة العامة لمراجعة نظام إدارة الجودة، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وتستعد جامعة سوهاج لزيارة وفد المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو، للتأكد من سلامة واستمرار التطبيق الفعال لاشتراطات منظومة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفات الأيزو 9001 /2015، وذلك لمنح شهادة الأيزو للمرة الرابعة على التوالي، في جودة العمل الإداري للإدارة المركزية بالجامعة.

جدير بالذكر ان جامعة سوهاج منذ عام 2018 تشهد تطوراَ ملحوظاَ في نظم الأداء، بفضل تكاتف جميع منسوبي الجهاز الإداري مع الفريق التنفيذي المسئول عن مشروع نظام إدارة الجودة.

وحصلت ادارة الجامعة على شهادة الأيزو العالمية ثلات مرات على التوالي، الأمر الذي ينعكس على الارتقاء بالمؤسسة والعمل بكفاءة وفعالية، لرفع تصنيف الجامعة دولياً وتحقيق الرضا الوظيفي والمناخ المناسب لأداء العمل.

وقد تناول الاجتماع الحديث عن المشروع وتطوره خلال العام الماضي، وعرض لأهم قرارات وتوصيات مراجعات الإدارة السابقة، والتغيرات التي طرأت على العوامل الداخلية والخارجية لنظام إدارة الجودة، إلى جانب عرض نتائج تحليل أراء العميل، وكذلك الشكاوي التي تم استقبالها، مشيراً إلى أنه تم إستعراض أداء العمليات الإدارية ومطابقتها للخدمات فى ظل جائحة كورونا، والوقوف على فرص التحسين وأيضاً مناقشة نتائج المراجعات الداخلية لتفادي الأخطاء.

جامعة سوهاج تهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ مجلس جامعةسوهاج برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، الأخوة الأقباط وعلى رأسهم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الجامعة في تهنئته: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أعضاء مجلس الجامعة واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بجامعة سوهاج، أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتاً إلى أن الشعب المصري بقطبيه المسلم والمسيحي يؤكد على مر العصور قيم المحبة والرحمة والتسامح، متمنياً أن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية وأن نظل جميعاً يداً واحدة نتكاتف خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق التنمية المستهدفة للبلاد .