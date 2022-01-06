تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

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يستعد منتخب مصر للمنافسة على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتي تنطلق الأسبوع المقبل وحتى السادس من فبراير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث لدور الـ 16

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية:

مباريات 8

فازت مصر 2

فازت نيجيريا 3

تعادل الفريقان 3

سجل منتخب مصر 11 هدفا

سجل منتخب نيجيريا 9 أهداف

وتظهر هذه الإحصائية تفوق لمنتخب نيجيريا على الفراعنة أصحاب الرقم القياسي بالفوز بلقب كأس أفريقيا بمباراة أفضل مع تواجد نسبة الأهداف الأفضل لصالح منتخب مصر.

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير وتنطلق في تمام السادسة مساء.

جمال علام: منتخب مصر سوف يذهب لكأس أفريقيا للفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرف

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لن تشارك من أجل التمثيل المشرف في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "الاتحاد الجديد سيكون داعم أساسي لمنتخب مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن تاريخ مصر كبير ولا يصح أن نذهب من أجل التمثيل المشرف فقط".

كأس أمم أفريقيا

وزاد "لن يتم الحديث عن الأمور التي سببت مشاكل خلال الفترة الماضية والتركيز فقط على كأس أمم أفريقيا ومشوار منتخب مصر من أجل الفوز باللقب القاري".

واختتم " بطولة كاس مصر سوف تقام ولا يتم إلغائها، ولجنة الحكام دائما تكون تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والجميع يعلم ذلك".

عامر حسين يهاجم كيروش قبل أمم أفريقيا

تحدث عامرحسين عضو رابطة الأندية، حول تصريحات كيروش بأنه طلب لعب مباراة بيراميدز والأهلي قبل كأس أمم أفريقيا.

وقال عامر حسين ببرنامج "ملعب أون "على قناة " أون تايم سبورت2": "جدول الدورى منتظم حتى مباراة السوبر الأفريقي للأهلى أمام الرجاء، فمن بعدها تم تأجيل مباراة الفريق مع فيوتشر".

وأكمل: "تحدثنا بأن في حال تأجيل أمم أفريقيا، لذلك تم وضع مباراة الأهلى وبيراميدز يوم 30 ديسمبر، وكنا نتمنى جميعا خوض مباريات حتى يوم 30 ديسمبر".

وزاد: "كيروش لم يبلغنا بأى شيء وبناء عليه إحنا التزمنا بالأجندة الدولية وأجلنا كل المباريات بعد 26 ديسمبر لإتاحة الفرصة له من أجل مصلحة المنتخب، وهو كان حصل على اجازة ولم يبلغ أي شخص من رابطة الأندية بذلك الطلب، وأن لقاء الأهلي أمام بيراميدز كان مرهون بلعب كأس أمم أفريقيا أو تأجيلها".