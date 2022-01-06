اللى خلف مماتش..دنيا سمير غانم تؤدى واجب العزاء في مها أبو عوف على خطى والدتها

/670799/اللى-خلف-مماتشدنيا-سمير-غانم-تؤدى-واجب-العزاء-في-مها-أبو-عوف-على-خطى-والدتها

تسير الفنانة دنيا سميرغانم على خطى والدتها الراحلة دلال عبد العزيز في تقديم واجب العزاء، حيث حرصت دنيا سمير غانم على حضور جنازة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في هدوء اليوم الخميس 6 يناير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل حضور الفنانة دنيا سمير غانم في جنازة مها أبو عوف وذلك خلال السطور القادمة.

دنيا سمير غانم تقوم بواجب العزاء

ووصلت دنيا سمير غانم إلى مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، الذي تقام به صلاة الجنازة على جثمان الراحلة مها أبو عوف.

ومن الواضح أن دنيا سمير غانم تواصل مسيرة والدتها التي كانت دائما تحرص على حضور جنازات الفنانين وتقديم واجب العزاء لأسرهم، وكانت من أكثر الفنانين حرصا على أداء ذلك الوجب بشكل كبير.

كما وصل أيضا نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وحضر منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والفنان أيمن عزب، والعديد من أصدقاء الفنانة الراحلة وأسرتها.

مشاهير الفن ينعون مها أبو عوف

وعبر العديد من مشاهير الفن عن بالغ حزنهم لرحيل مها أبو عوف، وكتبوا عبارات تعازي عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”وتتوالى مفاجآت الحزينة الصادمة ولكننا راضون بقضاء الله وقدره وكلنا لها يا مها وربنا يجعل معاناتك فى ميزان حسناتك أرجوكم الفاتحة والدعاء لـ مها أبو عوف”.

آخر اعمال مها أبو عوف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مها أبو عوف هو مسلسل الدايرة، بطولة أحمد صلاح السعدني، إيمان العاصي، عماد رشاد، محمود حافظ، ومحمد علي رزق، من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطي، كما عرض للنجمة الراحلة مها أبو عوف مؤخرا مسلسل بعنوان الحرير المخملي، بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، أحمد وفيق، سامي مغاوري، دنيا عبد العزيز، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وحمدي التايه، وشادي أسعد، وعن رواية لـ أميمة عز الدين، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداث مسلسل الحرير المخملي في إطار اجتماعي، ويناقش فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى بداية الألفية الثالثة، وينتمي إلي نوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة.