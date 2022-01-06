/670801/إزالة-837-حالة-تعدي-على-املاك-الدولة-بمساحة-89-ألف-و847-مترفي-سوهاج

أكد صباح اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، على إزالة 837 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 89 ألف و847 متر مربع على مستوى المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وشدد اللواء طارق الفقي، علي استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأشار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج الى أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ونوه المهندس مجدي إبراهيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 585 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 32277 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 206 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 53111 متر مربع .

المواد الغذائية تكفي 15 يوم والقمح 56 والاحوال مستقرة بسوهاج

على جانب اخر أكد المهندس محمد إبراهيم – وكيل وزارة التموين بسوهاج، في بيان اليوم، أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية "زيت خليط، أرز، مكرونة، سكر سائب، مسلى، لحوم، دواجن، أسماك، صلصة صابون، جبن" يكفي المحافظة لمدة 15 يومًا.

واضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن مخزون المحافظة من محصول القمح يكفى لمدة 56 يوما، وموجود بالمخابز والصوامع والمخازن والهناجر داخل المحافظة، وكافة الاحوال مستقرة ولا قلق من ناحية توفير المواد الغذائية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بسوهاج شدد على رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل الاجواء المناخية غير الثابتة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وخاصة بعد ان شهدة المحافظة درجة من الصقيع وشبورة مائية على كثير من انحاء المحافظة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين، والمخابز والمحلات والاسواق التجارية لضبط جشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار.