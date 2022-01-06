أحمد عز: فيلم الجريمة عمل مختلف (فيديو)

التقى برنامج خبر اليوم الذي تقدمه الإعلامية أميرة أسامة على قناة ON، بالفنان أحمد عز في العرض الخاص لفيلم الجريمة، وصرح أحمد عز بأنه سعيد بالمشاركة الثانية له مع المخرج شريف عرفة، الذي كان قد قدم معه فيلم الممر من قبل عام 2019، وأكد أن هذا العمل مختلفًا.

دوت الخليج يعرض تفاصيل العرض الخاص لفيلم الجريمة

فيلم الجريمة للمخرج شريف عرفة

عُرض بالأمس 5 يناير العرض الخاص لفيلم الجريمة، تأليف وإخراج شريف عرفة، من بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، سيد رجب ومحمد جمعة.

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار من الغموض والتشويق، يحكي عن شاب يهرب من مصحة نفسية، ويرتكب مجموعة من الجرائم التي تدخله في أزمات مع شخصيات كثيرة وهامة.

تصريحات أحمد عز عن فيلم الجريمة

أعرب أحمد عز عن فرحته بفيلم الجريمة، وأكد أنه عملًا مختلفًا، ويتمنى أن يعجب الجمهور بقوله:"إن شاء الله يبقى حاجة كويسة"، كما وضح مدى سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة للمر الثانية بعد فيلم الممر.

تصريحات شريف عرفة

أكد شريف عرفة عن مدى عظمة نجوم فيلم الجريمة، وعن أجتهادهم في هذا العمل، ولما سؤل عن توقعاته للفيلم، قال:"أنا عمري ما ضمنت حاجة أو حاسس أني هنجح نجاح كبير، أنا بعمل اللي عليا وربنا يوفقنا على قد المجهود".

محمد جمعة عن مشاركته في فيلم الجريمة

يشارك الفنان محمد جمعة في فيلم الجريمة، وهو أيضًا شارك في فيلم الممر الذي ألتقى فيه بالفنان أحمد عز، والمخرج شريف عرفة، وقال أن مع عرفة:"مفيش حاجة صعبة"، وصرح أنه يقدم دور حارس شاليه في الفيلم، ويصبح شاهدًا على الجريمة التي تقع فيه.

آراء الفنانين عن فيلم الجريمة

ما عن النجمة منة شلبي فنشرت صور لها مع باقي نجوم العمل وعبرت عن فرحتها بنجاح فيلم الجريمة من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت ما معناه أنه بداية قوية لعام 2022.

حضر العرض الخاص لفيلم الجريمة عدد من نجوم الوسط الفني لدعم صناعه، وشاركت الفنانة هبة عبد الغني برأيها عن الفيلم قائلة:"متعة سنيمائية"، وأشادة بأداء كل طاقم العمل، وقالت أن مشاركة كل هذا العدد من النجوم في عمل واحد يشعر الجمهور "أنه فيه حاجة مميزة"، وأعربت عن إعجابها بالدعايا الخاصة للفيلم.