اليسا تهنئ متابعيها بحلول عيد الميلاد المجيد: اتمنى راحلة البال

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دوت الخليج

اليسا تهنئ متابعيها بحلول الكريسماس

وكتبت اليسا عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" : "عيد ميلاد مجيد لجميع الذين يحتفلون بهذا الاحتفال المقدس اليوم! أتمنى أن يملأ هذا الموسم بالرجاء والصلوات قلبك وراحة البال".

اليسا ترسل رسالة غضب لمسؤلي لبنان

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على إمهال السفير اللبناني في الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة. وقالت إليسا في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، تضمنت إشارة إلى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي كان سببا في الأزمة الأخيرة مع الرياض.

وقالت الفنانة اللبنانية: "الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصبو حالن مسؤولين علينا". وأضافت أن هؤلاء المسؤولين: "خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران".

وختمت إليسا تغريدتها بالقول: "أنتم (أيها المسؤولون) بلا كرامة وبلا ضمير، لازم اليوم تستقيلوا".

اليسا تنتقد حسن نصر الله

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا حديث حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، حول استيراد البنزين والمازوت من إيران.

وقالت اليسا في رسالتها على "تويتر" بلهجة ساخرة: "دخلكن مش مفروض عم نحرر القدس؟؟ صرنا عم نبيع مازوت؟".

وتفاعل مع إليسا عدد كبير من متابعيها بالعديد من التعليقات منها "دخلكن اليسا مش كانت فنانة ليه صارت محللة سياسية وناقدة اجتماعية"، و"دخلك مش مفروض عم تغني؟ صايرة تفهمي سياسة"، و"هدا الحوار أكبر كتير من استيعابك خليكي بالإحساس، و"دخلكن مش المفروض انو اليسا بتغني؟ صارت عم تحكي بشي ما بتفهم فيه ؟".

وأثارت إليسا الجدل في وقت سابق، بعدما ردت على منتقدي ملابسها الجريئة وذلك خلال إحدى لقائتها مع مجلة جمالك اللبنانية، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها الأكثر جمالا فلماذا لا تشارك ذلك الجمال مع جمهورها.

وقالت، خلال اللقاء، إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن كل ما تقوله وتفعله ولا يهمها رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وأضافت إليسا: "أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي".