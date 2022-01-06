/670807/ياسر-الهضيبي-المشروعات-القومية-أبهرت-العالم-ونجحت-في-جذب-المستثمرين-ويطالب-بالمزيد-من-الترويج-للفرص-الاستثمارية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل المحافظات خلال السنوات الأخيرة أبهرت العالم، ونجحت في جذب المستثمرين في وقت كانت الدول في حالة ركود من تداعيات جائحة كورونا، حيث أن هذه المشاريع بنية أساسية لدولة عظمى لها مكانة كبيرة في المستقبل.

دوت الخليج

وأضاف «الهضيبي»، أن القطاع الخاص لا يستثمر في مناطق لا تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة، ولكن مع تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم البنية الأساسية يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الترويج لتلك الفرص الاستثمارية من خلال مجالس الأعمال وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي والتواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج.

ياسر الهضيبي: المشروعات القومية أبهرت العالم ونجحت في جذب المستثمرين.. ويطالب بالمزيد من الترويج للفرص الاستثمارية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الجهود المبذولة في تنمية الصعيد أو الريف المصري أو تنمية سيناء من المهم الترويج لها بشكل مميز لجذب استثمارات ومشاركة القطاع الخاص، حيث أنه سبق وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية الشاملة باعتباره شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن الأرقام التي تم إنفاقها في المشروعات الاقتصادية كبيرة للغاية، حيث تصل إلى 6.2 تريليون جنيه، وهذه الاستثمارات سيأتي عليها استثمارات أخرى، وهذا يعني أن الاستثمارات الحكومية هدفها فتح شرايين جديدة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن هناك مزيد من فرص الاستثمار تتاح أمام المستثمرين، وهذا بالنسبة لهم مزيد من تحقيق إيرادات وربحية، وما نشاهده يوماً تلو الأخر يؤكد اهتمام الدولة بمحافظات لم تحظى بالقدر الكافي من الخدمات، ومفترض أن تكون بالوقت الحالي محافظات جاذبة للتنمية والتوطين.

وأشار «الهضيبي»، إلى أن الحكومة المصرية بكافة وزاراتها تبذل مجهودًا كبيرًا في إعادة صياغة شكل الاقتصاد القومي، موضحًا أن كل ما تم من مشروعات يغير من مستوى معيشة المواطنين،حيث ينشأ في كل محافظة مجمع صناعي يحتضن العديد من المشروعات التي تكون أساس اختيارها عدة معايير، أولها دعم الصناعات التي تتميز بها كل محافظة كما أن المجمع الصناعي يخدم على المحافظة بالكامل.