تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في مختلف البطولات

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تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا الأسبوع المقبل وذلك بعد أنباء عن تأجيل البطولة بسبب رغبة الأندية الأوروبية في الاحتفاظ بلاعبيها الأفارقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاني منتخب نيجيريا الذي يتواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة من غياب أبرز لاعبيه بسبب رفض أنديتهم السفر لخوض منافسات البطولة الأبرز في قارة أفريقيا.

وهناك مواجهات عديدة بين منتخبي مصر ونيجيريا في بطولات أفريقيا والمباريات الودية التي تشهد تفوز طفيف للفراعنة على حساب النسور.

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا بشكل عام:

مباريات 20

فازت مصر 7 مباريات

فازت نيجيريا 6 مباريات

تعادل 7 مرات

سجلت مصر 34 هدف

سجلت نيجيريا 28 هدف

وتتفوق مصر في عدد الأهداف المسجلة في شباك نيجيريا بفارق 4 أهداف وتتواجد نتيجة التعادل بشكل كبير 7 مرات وذلك يدل على مدى التنافس الشديد بين المنتخبين وستكون المباراة القادمة قوية للغاية.

تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر للمنافسة على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتي تنطلق الأسبوع المقبل وحتى السادس من فبراير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث لدور الـ 16

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية:

مباريات 8

فازت مصر 2

فازت نيجيريا 3

تعادل الفريقان 3

سجل منتخب مصر 11 هدفا

سجل منتخب نيجيريا 9 أهداف

وتظهر هذه الإحصائية تفوق لمنتخب نيجيريا على الفراعنة أصحاب الرقم القياسي بالفوز بلقب كأس أفريقيا بمباراة أفضل مع تواجد نسبة الأهداف الأفضل لصالح منتخب مصر.

كأس أمم أفريقيا 2021

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير وتنطلق في تمام السادسة مساء.

جمال علام: منتخب مصر سوف يذهب لكأس أفريقيا للفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرف

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لن تشارك من أجل التمثيل المشرف في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "الاتحاد الجديد سيكون داعم أساسي لمنتخب مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن تاريخ مصر كبير ولا يصح أن نذهب من أجل التمثيل المشرف فقط".