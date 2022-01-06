/670811/مبادرة-أمجاد-اليمن-ومركز-غانغ-ينظمان-دورة-لتدريب-المدربين-TOT-لليمنيين-والسودانيين-بمصر

تجسيدًا لشعار «لأن نوقد شمعة خير من أن نلعن الظلام»، نظمت «مبادرة أمجاد اليمن» بالقاهرة بالتعاون مع «مركز غانغ» السوداني دورة تدريب المدربين «TOT» للأخوة اليمنيين والسودانيين المقيمين بالقاهرة، بمقر المبادرة بأرض اللواء بالجيزة، بقيادة الكوتش محمد جبل سي.

ضمت الدورة 17 متدرب ومتدربة من دولة السودان وجمهورية اليمن الشقيقتين، وإستغرقت مدة ال 10 أيام، بواقع 100 ساعة تدريبية لكل متدرب، وبعد إجتياز الإختبارات حصل كل متدرب على شهادة ورخصة تدريب ال «TOT» معتمدة ودولية من المركز والمبادرة والبورد الأوروبي، وكانت هذه الدفعة ال 141 لمركز غانغ المتخصص في تدريب وتأهيل المدربين، والدفعة 8 لمبادرة أمجاد اليمن بمصر.

دورة لتدريب المدربين «TOT» لليمنيين والسودانيين بمصر

كما نظمت مبادرة أمجاد اليمن حفل تخريج للمدربين الجدد بمقرها تكريمًا لهم، وتسليمهم شعار المبادرة والمركز بالإضافة إلى الشهادات والرخص المعتمدة، بحضور عدد كبير من الضيوف من دولتي اليمن والسودان المقيمين بمصر، وكل المتدربين بالدورة والدورات السابقة.

وإفتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، وتلاها النشيد الوطني السوداني واليمني والمصري، وكلمات تحفيزية من المدربة صابرين نيابتآ إحدى الحاصلات على الشهادة والرخصة بنفس الدفعة، وأعقبها كلمة للمهندس جمال الشلالي رئيس مجلس إدارة مبادرة أمجاد اليمن، وأكد فيها على أهمية التدريب والفوائد التي يجلبها.

كما تحدثت الكوتش ريم راشد نيابتآ ممثلة عن أكاديمية غانغ للمعرفة والتدريب والاستشارات، شرحت خلالها للمدربين والحاضرين ما تقدمه دورة المركز والأكاديمية بصفة عامة، كما أكد الكوتش محمد جبل سي، مدرب الدفعة، على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية، وخاصةً في مجال الفجوات الستة، وحثّ الخريجين بالإنخراط في عملية تدريب الآخرين كي تعم الفائدة، وأعقب ذلك مداخلات من الضيوف، فتحدث فريق من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «الجمهورية»، وكوتش محمد بلال رئيس نادي غانغ التحفيزي، وكوتش مريم عبدالله، وكوتش إسراء إدريس توتو.