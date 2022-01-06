عاجل .. الصحة تعلن ضحايا حادثى السويس وتدفع بـ22 سيارة إسعاف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن حادث انقلاب الأتوبيس أسفر عن إصابة 45 مواطنا، من ركاب الأتوبيس، فيما أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين إثنين.
وأضاف "عبدالغفار" أنه فور الإبلاغ عن الحادثين تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ووصل أول 5 سيارات بعد 7 دقائق من تلقى البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام.
وأكد «عبدالغفار» رفع حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، والتوجيه باستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ واستقبال المصابين وتشخيص الحالات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
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